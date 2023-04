Strange New Worlds: il nuovo Teaser mostra il ritorno dei classici Klingon

Star Trek: Strange New Worlds è uno spin-off di Star Trek: Discovery, e racconta la seconda missione quinquennale del capitano Cristopher Pike a bordo della USS Enterprise, prima del comando affidato a James T. Kirk.

Dopo il trailer che anticipa la conclusione di Picard, ecco che dopo il successo della prima parte dello show, sta per arrivare anche la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, come testimoniato dal primo teaser trailer, visibile in calce a questa notizia.

Dando uno sguardo a queste prime immagine si nota come lo spettacolo presenterà anche Klingon normali, rispetto a quanto visto in Discovery, in quanto lì erano stati ridisegnati con protesi stravaganti per creare un effetto terrificante, diversi quindi da qualsiasi altra interazione vista nei 50 anni precedenti del franchise.

Il teaser di questa seconda stagione trabocca di momenti che fanno sorridere i fan, incluso Spock mentre cerca di inventare il proprio tormentone.

La prima stagione di Strange New Worlds ha avuto un punteggio record su Rotten, ciò ha portato come si vede in questo teaser, a non badare a spese per gli effetti visivi, un fattore che sicuramente distingue lo show rispetto ad altri che fanno uso di un budget più irrisorio.

Una cosa è certa, questo è un periodo assolutamente meraviglioso per essere fan di di Star Trek, che non accenna a fermarsi neanche per un secondo.