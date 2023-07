Strange Planet: Apple TV+ fissa la data d'uscita della nuova serie animata per adulti

Secondo quanto riportato su Deadline, Apple TV+ ha fissato la data d'uscita di Strange Planet, la nuova serie d'animazione per adulti partorita dalla mente di Dan Harmon, che altri non è che il co-creatore di Rick and Morty e l'autore di Community. Harmon ha co-scritto lo show insieme a Nathan W. Pyle. Ecco quando debutterà in streaming la serie.

La prima stagione di questa entusiasmante serie d'animazione, composta da 10 episodi, debutterà su Apple TV+ il 9 agosto 2023, per poi procedere settimanalmente fino ad arrivare al finale di stagione, previsto per il 27 settembre successivo.

Descritta come un mondo esilarante e percettivo non dissimile dal nostro, Strange Planet è co-creata e prodotta esecutivamente dal co-creatore di Rick and Morty, vincitore di un Emmy, e dal creatore di Community Dan Harmon e dall'autore/creatore di Strange Planet Nathan W. Pyle. Nella serie, ambientata in un mondo stravagante colorato di rosa e viola e fatto di zucchero filato, gli esseri blu esplorano l'assurdità delle tradizioni umane di tutti i giorni.

Harmon ha recentemente aggiornato sul film di Community in arrivo su Peacock. Al momento le riprese sono bloccate dallo sciopero degli sceneggiatori.

Per quanto riguarda invece l'altra creatura di Harmon, Rick and Morty 7 è stato posticipato dopo il licenziamento di Justin Roiland, co-autore e doppiatore dei due protagonisti e di altri personaggi; la nuova stagione dovrebbe essere presentata al prossimo Comic-Con di San Diego.

Il cast vocale di Strange Planet comprende Tunde Adebimpe (Rachel Getting Married), Demi Adejuyigbe (The Amber Ruffin Show), Lori Tan Chinn (Awkwafina Is Nora from Queens), Danny Pudi (Community) e Hannah Einbinder (Hacks).

I libri di Pyle raccontano storie di "esseri" dagli occhi grandi e dal colore blu brillante provenienti da un pianeta che ha molto in comune con la Terra. Gli alieni prendono il sole e starnutiscono, ma descrivono queste azioni con frasi come "danni da sole" ed "esplosioni di fluidi facciali". Pyle ha pubblicato due libri e pubblica regolarmente fumetti online.

Alex Bulkley (Pinocchio di Guillermo del Toro), Corey Campodonico per ShadowMachine (BoJack Horseman, Tuca & Bertie), Lauren Pomerantz (Saturday Night Live, The Ellen DeGeneres Show), Amalia Levari (Over the Garden Wall, Harvey Beaks), Steve Levy (Rick and Morty, Community) e Taylor Alexy Pyle sono anche produttori esecutivi. Strange Planet è prodotto da Apple Studios e ShadowMachine.