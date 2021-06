Strange Planet: arriverà su Apple il nuovo show animato del creatore di Rick and Morty

Secondo quanto riportato da The Wrap, Dan Harmon, il co-creatore di Rick and Morty, realizzerà un nuovo show animato che debutterà prossimamente su Apple TV+. Intitolato Strange Planet sarà il nuovo show per l'autore di Rick and Morty, che proprio questa settimana ha debuttato con la sua quinta stagione sulle reti di Adult Swim.

Strange Planet è l'adattamento seriale di una web comic e graphic novel scritta da Nathan Pyle descritta come una serie "stravagante e comica" che racconta "storie profonde e sentite sull'essere su un pianeta distante non tanto dissimile dal nostro". Lo show è prodotto dagli Apple Studios e dallo studio d'animazione ShadowMachine il quale è famoso per aver lavorato a BoJack Horseman.

Come showrunner troviamo Amalia Levari, vincitrice del Primetime Creative Arts Emmy per il suo lavoro a Over the Garden Wall per Cartoon Network.

Intanto ha debuttato domenica scorsa la quinta stagione di Rick and Morty, che ha portato non pochi cambiamenti Fallon show di Adult Swim, su tutti il rapporto tra Morty e Jessica, mentre nel prossimo episodio verrà affrontato l'argomento di Space Beth! I nuovi episodi saranno anche meno standalone che in passato e più collegati tra loro con una trama orizzontale.

"La domanda principale è: i personaggi crescono e cambiano? Io sono sempre contrario a quel pulsante che resetta tutto togliendo dal tavolo la consapevolezza del presente. La differenza che c'è tra della carne cotta e quella soltanto affumicata. Bisogna lasciare che le cose cambino e si evolvano. Così Morty si sta lentamente scocciando delle diavolerie di Rick. Come dovrebbe. Non vorremmo guardarlo svegliarsi ogni giorno e sentirgli dire: 'Mi chiedo cosa ha programmato oggi il mio amorevole nonno'".

Il secondo episodio della quinta stagione di Rick and Morty è atteso per domenica, la stagione arriverà prossimamente in Italia su Netflix.