Strange Times: TBS al lavoro sull'adattamento della graphic novel di Tom DeLonge

L'emittente americana TBS ha dato il via libera all'adattamento televisivo di Strange Times, graphic novel a sfondo paranormale scritta da Tom DeLonge, ex leader del gruppo rock Blink-182. La notizia del progetto è stata data in esclusiva dal portale Variety.

La storia di Strange Times ruota attorno alle vicende di cinque ragazzi pratichi con lo skateboard, alle prese con la risoluzione di numerosi misteri. La speranza di DeLonge, che fungerà da produttore esecutivo, è quella di trasformare questo show in una sorta di "science fiction Disney" che possa abbracciare la più ampia fetta di pubblico possibile.

Intervistato ai microfoni di Variety, Tom ha commentato in questo modo la notizia: "Si tratta di un grande sogno che ho covato negli ultimi 10 anni e che finalmente sta per diventare realtà. Ho creato numerose storie allo scopo di poterle condividerle attraverso svariate piattaforme, film, TV, musica, libri e così via. Questa serie combina il mio amore per il mondo dello skateboard e quello del paranormale".

Il cantante ha poi confessato il suo desiderio di utilizzare una colonna sonora composta da brani di alcune delle sue band preferite come i Queers, Bad Religion e Descendents. Strange Times è stato pubblicato nel 2016 ed è il primo di una trilogia già pianificata con lo scrittore Geoff Herbach.

Staremo a vedere se questa serie possa ricalcare l'onda del successo lanciata da Stranger Things, per rimanere in tema di paranormale, e rappresentare la nuova hit di TBS.