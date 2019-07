Stranger Summer Party: a Roma serata in piscina a tema Stranger Things

Venerdì 5 luglio si terrà lo Stranger Summer Party, una serata a Roma organizzata da Netflix per celebrare l'arrivo della terza stagione di Stranger Things.

Con un video pubblicato sull'account Facebook, infatti, la piattaforma streaming ha invitato tutti i fan dello show dei fratelli Duffer (accusati di plagio per Stranger Things) a unirsi questo weekend per guardare insieme le prime due nuove puntate. Lo stile del filmato ovviamente è in perfetto stile anni '80, e promette delle sorprese che renderanno l'evento indimenticabile.

La location scelta per l'occasione non è di certo casuale, dal momento che si tratta di una piscina, elemento molto presente nella serie.

Basti pensare alla povera Barb che durante la prima stagione viene risucchiata nel sottosopra proprio mentre si trova seduta su un trampolino con i piedi in acqua. Altra occasione in cui una piscina, anche se di dimensioni decisamente ridotte e piena di sale, ha avuto un ruolo fondamentale è stato quando Undici ha utilizzato i suoi poteri per rintracciare Will. Infine, come si evince dal trailer di Stranger Things stagione 3, le nuove puntate sono ambientate nel periodo estivo, mesi in cui il tenebroso ma affascinante personaggio Bill lavora come bagnino, attirando l'attenzione di uno stuolo di donne, più o meno giovani.

Tornando all'evento del prossimo venerdì, quest'ultimo si terrà nella Capitale alla Piscina delle Rosa, in viale America 20, a pochi minuti dalla fermata della metro B Eur Palasport.

Ma proprio per evitare che qualcun altro faccia la fine di Barb e che incontri il temibile Mind Flyer, di seguito una serie di regole da rispettare:

Vietato entrare in acqua, sappiamo tutti che fine ha fatto Barb.

Non sono ammesse fionde e mazze chiodate, dal Demogorgone ci si difende a mani nude.

Rispetta i vicini di lettino: alcuni potrebbero non apprezzare i tuoi spoiler.

Non si mangia a bordo vasca, ma ci saranno golosità 80s nell’area food.

Non si bevono alcolici, c’è già il sottosopra ad avere un effetto sconvolgente.

Non si accettano animali, a meno che non siano cuccioli di Democani.

Per chi fosse interessato a iscriversi gratuitamente alla serata ecco il link: Stranger Summer Party. Non resta che indossare i costumi e i vari accessori della collezione estiva ispirata alla serie, realizzata in collaborazione con H&M, per avere il look perfetto.

Mentre chi non volesse aspettare la sera dell'evento per guardare le nuove puntate di Stranger Things, ricordiamo che potrà comunque farlo sdraiato sul proprio letto, invece che sul lettino di una piscina, a partire dal 4 luglio.