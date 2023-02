Stranger Thing, quando uscirà la Stagione 5? Finn Wolfhard dà un indizio importante

Nel corso di una sua recente apparizione nel video-podcast di GQ, Finn Wolfhard ha anticipato quando dovremmo aspettarci di vedere i nuovissimi episodi di Stranger Things. Ricordiamo che la quinta stagione sarà anche l'ultima per lo show dei record di Netflix e che le riprese di Stranger Things 5 cominceranno a breve quest'anno. Ecco cosa ha detto.

Quando gli è stato chiesto di raccontare il dietro le quinte finora dell'ultima stagione, Wolfhard ha riflettuto sull'amicizia che ha stretto con i suoi co-protagonisti nel corso della serie Netflix. Pur non offrendo aggiornamenti veri e propri, Wolfhard ha suggerito che la Stagione 5 di Stranger Things uscirà all'inizio del 2025, poco dopo che l'attore avrà compiuto 22 anni, permettendogli di festeggiare la première con le sue co-star in un modo di sicuro molto speciale.

"Non posso credere che siamo già alla quinta stagione, avrò 22 anni quando uscirà, credo, e ho iniziato a lavorare allo show a 12 anni. È pazzesco. Potrò bere con Gaten [Matarazzo], Caleb [McLaughlin] e Noah [Schnapp] e tutto il cast alla première di Stranger Things 5. Non avrei potuto dire la stessa cosa alla prima della stagione 1, per questo non riesco a crederci".

Sebbene abbiano mantenuto in gran parte segreti i dettagli della storia, i creatori e showrunner Matt e Ross Duffer hanno offerto una serie di anticipazioni su ciò che accadrà nella quinta stagione di Stranger Things. Il duo ha confermato che la maggior parte dell'ultima stagione dello show sarà ambientata a Hawkins, ma ha anche anticipato che ci saranno altri viaggi nel Sottosopra per esplorare ulteriormente la storia di Vecna e la natura stessa della dimensione parallela.

I Duffer hanno anche indicato che la quinta stagione sarà caratterizzata da un salto temporale per affrontare adeguatamente il divario tra le due stagioni e che non ignoreranno i commenti dei fan sulla quarta stagione per decidere come realizzare il finale dello show.

Già in precedenza, Noah Schnapp, protagonista di un commovente coming-out di recente, aveva anticipato che Stranger Things 5 sarebbe finito con Will Byers, proprio come era iniziato. Con le riprese previste per maggio, è quindi plausibile che la stagione faccia il suo esordio nel 2025 su Netflix.