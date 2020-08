Stranger Things, 10 show da non perdere se amate la serie Netflix

Uno dei motivi del successo di una serie come Stranger Things è la sensazione, guardando ambientazioni e scenografie e per l'atmosfera in generale, di immergersi negli anni '80. Per provare qualcosa del genere bisogna tornare ai film che hanno ispirato i Duffer Brothers, come E.T., I Goonies o Stand by me.

Aspettando la quarta stagione di Stranger Things, chi ha amato la serie può ingannare l'attesa guardando altri show che in qualche modo restituiscono quelle atmosfere, o che presentano qualche analogia nelle tematiche con la serie ambientata a Hawkins.

Una buona scelta può essere il thriller franco-belga Black Spot. La serie segue le indagini di un procuratore su una serie di omicidi che sconvolgono una tranquilla cittadina: in un clima di suspense e misteri, si scopriranno gli oscuri segreti di cui è piena la foresta che circonda la città.

Chi ha amato il lato sovrannaturale di Stranger Things, può essere invece l'occasione di recuperare o riscoprire serie divenute ormai dei classici, come Buffy L'ammazzavampiri o Twin Peaks. Anche la serie Netflx Dark ha parecchi punti di contatto con quella che racconta le avventure di Eleven e della banda di ragazzini dell'Indiana.

L'immaginario anni '80 torna prepotente in GLOW, la serie con Alison Brie su una scalcagnata compagnia di wrestling femminile: i contenuti sono molto diversi, ma anche in quel caso il salto all'indietro nel tempo è accuratissimo.

Altre serie cult di fantascienza da non perdere sono X-Files e Ai confini della realtà, mentre su Netflix si possono recuperare The OA, I'm not ok with this e Wormwood.

La produzione della quarta stagione di Stranger Things, come sappiamo, ha subito dei ritardi a causa della pandemia, ma la cosa secondo Natalie Dyer può rivelarsi una benedizione.