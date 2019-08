Stranger Things: 12 ore di video con Alexei che beve l'amato Slurpee

Alexei (Alec Utgoff) è stato una delle new-entry più apprezzate nella terza stagione di Stranger Things e il suo amore per la bevanda Slurpee non è passato di certo inosservato. Netflix ha trasmesso sul proprio canale Youtube uno streaming di 12 ore in cui lo scienziato russo gusta con piacere la bibita al suo gusto preferito: ciliegia.

Alec Utgoff è nato in Ucraina per poi trasferirsi nel Regno Unito in giovane età, al seguito della famiglia. Anche se in questi giorni si parla di lui soprattutto per il ruolo avuto in Stranger Things, dove si impresso nella memoria degli spettatori in una manciata di episodi, ha recitato in film come Mission: Impossible- Rogue Nation, San Andreas, e Jack Ryan: Shadow Recruit.



In Stranger Things lo abbiamo visto impersonare Alexei, uno degli scienziati russi con il compito di aprire un portale per il Sottosopra. Una volta rapito, o liberato a seconda dei punti di vista, dal duo Joyce Byers (Winona Ryder) e Jim Hopper (David Harbour), lo abbiamo visto protagonista di diverse scene divertenti, soprattutto quando si scontra con il burbero capo della polizia di Hawkins.



La terza stagione di Stranger Things è stata piena di easter eggs che potete scoprire con noi. Nel frattempo, cominciano ad emergere le teorie su chi potrebbe essere il villain della prossima stagione.