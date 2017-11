Stranger Things 2: chi vuol dare un po' di pappa al piccolo D'Artagnan? Play!

Abbiamo provato un nuovo giochino online ed è molto simpatico. E' a tema Stranger Things e ci permette di dare da mangiare all'"animaletto" di, il piccolo. Se non avete visto la serie... Beh, è meglio che prima la guardiate se volete sapere di chi stiamo parlando.

Attenzione possibile Spoiler

Dart è il Demogorgone "mini" della seconda stagione di Stranger Things. Quello presumibilmente sputato da Will alla fine della prima serie, quando capisce che forse, per lui, l'essere tornato a casa non significa esattamente la fine dell'incubo.

La bestiola, finita nelle fogne, sopravvive cibandosi di qualsiasi cosa e inizia lentamente a crescere; ad un certo punto trova rifugio dentro il secchio della spazzatura davanti casa di Dustin e questi decide di prenderlo con sé come fosse uno strano animale esotico. Lo piazza in una teca e... come sappiamo poi le cose non vanno proprio benissimo, visto che il DemoCane si rivela per quello che è: un mostro del SottoSopra!

Però, nonostante tutto, abbiamo sviluppato anche noi spettatori una sorta di "legame affettivo" con Dart, perché, grazie al modo in cui Dustin l'ha trattato (con gentilezza e cura, anche se poi ci ha rimesso il gatto della madre), alla fine i nostri eroi non muoiono proprio perché il Demogorgone li lascia passare invece di mangiarli, accontentandosi degli snack del suo... Padroncino!

E quindi, per chi fosse ancora in lutto dopo la notizia della morte di D'Artagnan - perito dopo la chiusura del portale da parte di Undi - un po' di sollievo può arrivare dalla sua versione web, quella in cui possiamo dargli da mangiare quello che vogliamo, anche "noi stessi" (in foto!).

Se avete voglia provate il giochino QUI, potete anche conservare una foto ricordo!

Stranger Things è online con la prima e la seconda stagione su Netflix.