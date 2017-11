Stranger Things 2: cosa pensa della serie il maestro dell'horror Stephen King?

Stranger Things 2 è attualmente disponibile su; la hit-serie è un vero e proprio tuffo negli anni '80 e i riferimenti alla storia del cinema dell'epoca sono tanti -- come pure quelli alla letteratura horror di: ma cosa pensa il grande autore della serie?

A quanto pare lo scrittore la adora! Anche questa seconda stagione. E l'ha annunciato via social il che, per i creatori del prodotto, i Fratelli Duffer, deve essere stato bello da leggere come per un bambino lo è trovare i regali di Natale sotto l'albero!

Praticamente ha dato loro una bella pacca - virtuale - sulla spalla come incitamento a continuare su questa strada perché nel tweet King scrive:

Stephen King ✔@StephenKing

STRANGER THINGS 2: Signore e Signori, ecco come si fa: niente stupidaggini ma intrattenimento puro. Avanti così.

La serie è un chiaro rimando alle opere del grande autore e molti sono gli easter egg a tema "Stephen King", dall'ambientazione - una cittadina sperduta del Maine, setting di moltissime storie narrate dallo scrittore - alla stessa scelta dei protagonisti, i piccoli nerd in età scolare che si ritrovano a fronteggiare una minaccia soprannaturale sconosciuta e terribile come fanno "i Perdenti" in IT.

Insomma, se uno dei maestri a cui ci si ispira dà il via libera a continuare sulla strada che si è intrapresa, di certo l'umore non può che trarne giovamento e, chissà, magari ulteriore ispirazione per fare sempre meglio. Che ne dite?



Stranger Things è in onda su Netflix.