Stranger Things 2, David Harbour parla del rapporto Hopper/Joyce

I lavori di pre-produzione sulla già attesissima terza stagione di Stranger Things sono cominciati ormai da settimane, come annunciato pochi giorni fa dai, ma nell'attesa continuiamo a parlare dei risvolti e delle conseguenze dopo il finale della seconda stagione.

Attenzione possibile Spoiler

In particolare, oggi David Harbour, interprete dello Sceriffo Hopper, è intervenuto sull'evoluzione del rapporto con Joyce Byers (Wynona Ryder). Nella prima stagione c'era un'importante chimica tra di loro, però secondaria al dramma di Joyce, alla disperata ricerca di Will.



Con il salto temporale di un anno, poi, Joyce ha instaurato una relazione amorosa con il tenero Bob Newby (Sean Austin), lasciando Hopper con un nulla di fatto. Se siete arrivati a leggere fin qui avrete senza dubbio visto l'intera nuova stagione, quindi saprete benissimo la terribile fine di Bob, il che, guardando positivamente alla vicenda, potrebbe aprire spiragli luminosi alla cosiddetta "Jopper", come amano chiamare i fan il romance tra i due protagonisti.



Harbour ha quindi dichiarato in merito: "Stiamo parlando di due persone spezzate dentro e perse che hanno bisogno l'uno dell'altra, ma sono così orgogliose e sconvolte che non lo ammetteranno mai. Però è bello, perché ci permette di giocare su questo rapporto per diverse stagioni". Ma l'attore non è comunque certo che la loro unione sia un bene: "Non so quanto possano essere giusti insieme. Parliamo di problemi. Se Eleven è difficile, immaginate Joyce e Hopper. Ci sarebbero discussioni da incubo! Lui è orgoglioso, emotivamente chiuso e poco disponibile. Ma credo che provi qualcosa per lei... una connessione speciale. Credo ci sia qualcosa di molto profondo tra di loro. Vedremo come evolverà il tutto nelle stagioni future. Spero riescano a trovarsi, ne sarei felice".



Stranger Things 2 è attualmente disponibile su Netflix.