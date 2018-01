Stranger Things 2, David Harbour trionfa ai Critics' Choice Awards

Dopo aver fallito l'assalto al Golden Globe,è stato eletto miglior attor non protagonista in occasione dei

L'attore ha conquistato il cuore dei fan grazie alla sua interpretazione nei panni di Jim Hopper, capo della polizia di Hawkins che nella seconda stagione di Stranger Things assume un ruolo sempre più paterno nei confronti di Undici (Millie Bobbie Brown).

David si è portato a casa il premio battendo altri talentuosi attori in carica, ovvero Bobby Cannavale (Mr. Robot), Asia Kate Dillon (Billions), Delroy Lindo (The Good Fight), Michael McKean (Better Call Saul) e Peter Dinklage (Game of Thrones). Ecco un estratto del suo commovente discorso di ringraziamento:

" In questa stagione di Stranger Things, Hopper trascorre la maggior parte dell’autunno dell’84 chiuso in una fredda baita con una giovane donna che sta maturando, prendenosi disperatamente cura di lei mentre i suoi bisogni si infilavano tra le sue dita rigida e le sue paure. Undici è una ragazza selvaggia e Jim il suo guardiano, si confortano a vicenda ed hanno entrambi bisogno l'uno dell'altro. Sono stato onorato di aver potuto affrontare questo ruolo e non posso far altro che ringraziare l'incomparabile Millie, mia madre e l'incandescente Winona Ryder".

La terza stagione di Stranger Things è stata già confermata dai fratelli Duffer e, stando a quanto dichiarato da David Harbour, le riprese potrebbero iniziare in primavera. Nel frattempo, vi ricordiamo che l'attore sarà impegnato nell'atteso reboot cinematografico di Hellboy, la cui uscita è prevista per l'11 gennaio 2019.