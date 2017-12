Stranger Things 2: ecco la seconda stagione riassunta in versione LEGO! (VIDEO)

La seconda stagione di Stranger Things ha ottenuto il suo! Grazie alla Bookshelf Productions, possiamo vedere tutti i punti salienti della stagione del serial Netflix.

Il video, al quale potete dare una sbirciata qui sopra, mostra tutti i momenti più interessanti della seconda stagione di Stranger Things e fa vedere anche Undici (Millie Bobby Brown), con i diversi look che abbiamo visto nel serial! I personaggi ci sono proprio tutti e le ambientazioni sono perfette!

In pochissimi minuti, viene riassunto tutto il serial, in ordine cronologico, naturalmente! Inoltre, c'è la colonna sonora originale dello show, quindi la cosa è davvero realistica! Si vedono i ragazzini vestiti da Acchiappafantasmi, Hopper e Undi che vanno a "salvare il mondo" e poi Joyce, Will... Il Ballo! Non solo, c'è, ovviamente, anche il terrificante SottoSopra!

La Bookshelf Productions ha già realizzato un video simile nel novembre del 2016, dopo il release della prima stagione di Stranger Things che, come sappiamo bene tutti, fu un successo incredibile.

Non abbiamo ancora nessuna notizia riguardo il release della terza stagione di Stranger Things; tuttavia, possiamo, almeno per adesso, accontentarci di questo mini-recap con i personaggi LEGO: vi piace?

Ditecelo nei commenti qui sotto!