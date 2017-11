Stranger Things 2: Sadie Sink risponde alle polemiche su un particolare momento

è stata al centro di una polemica, recentemente, incentrata sul bacio non previsto dal copione tra il suo personaggio, Max, e quello di Lucas, interpretato da, nell'ultimo episodio della seconda staigone di

Attenzione possibile Spoiler

L’episodio avviene quasi al termine della nona puntata, intitolata Chapter 9: The Gate; tuttavia, la Sink ha negato che sul set si sia creata qualsiasi forma di disagio durante le riprese e a causa della natura improvvisata del gesto. Inoltre, in un episodio di Beyond Stranger Things, la stessa attrice ha rivelato che la modifica del copione le era stata comunicata lo stesso giorno sul set e che né lei né McLaughlin avevano mai baciato nessuno prima d’allora.

“Voglio dire, certo che ero nervosa, era il mio primo bacio. Ma non mi sono rifiutata, o sentita obbligata in ogni modo. Mi sono sentita costantemente a mio agio sotto la guida dei fratelli Duffer, che hanno sempre contribuito a creare un ambiente confortevole e se non fossi stata a mio agio non lo avrei fatto”.