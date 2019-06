Stranger Things 3: in arrivo anche gli hamburger ispirati alla serie tv

Nell'attesa dell'arrivo della terza stagione di Stranger Things, i fan che si trovano nei paraggi dei Burger King di undici città selezionate potranno assaggiare l'Upside Down Whpper, il panino ispirato alla serie tv.

Dopo i vestiti a tema arrivano anche i panini di Stranger Things 3.

La celebre catena di fast food americana, Burger king, ha infatti lanciato l'Upside Down Whopper, l'hamburger ispirato al sottosopra della già iconica serie tv dei fratelli Duffer.

Purtroppo per i fan più accaniti il panino sarà disponibile soltanto in 11 località scelte per la promozione, nelle quali sarà possibile trovare anche altri gadget come magliette, spille e ovviamente pacchetti di ketchup. Il resto degli spettatori dovrà "accontentarsi" del costume, delle ciabatte o degli altri accessori da mare di H&M, per citare una tra le varie marche che hanno realizzato una partnership con la serie tv di Netflix.

La nuova stagione di Stranger Things sarà ambientate nel 1985, a meno di un anno dalla chiusura del capitolo precedente, e oltre al cast original si aggiungerà anche Maya Thurman-Hawke, la figlia della più celebre Uma Thurman, nei panni di una collega di lavoro di Steve.

Secondo quanto dichiarato dai fratelli Duffer all'Hollywood Repoter, nonostante il Mind Fayer sia stato chiuso nel sottosopra la sua presenza minacciosa incombe ancora sul gruppo dei ragazzini di Hawkins e soprattutto su Undici di cui ha potuto vedere i poteri.

Forse per questo il giovane attore che interpreta Dustin, Gatan Materazzo, ha dichiarato a Good Morning America che la terza stagione di Stranger Things non è adatta a chi è debole di cuore.