Stranger Things 3: gli attori di Mike e Undici parlano del loro legame

La terza stagione di Stranger Things si avvicina: mentre i fan ingannano l'attesa per i nuovi episodi della serie Netflix, gli attori principali del cast forniscono alcune succose anticipazioni. Leggiamo, in questa sede, alcune recenti dichiarazioni di Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard, attori di Mike e Undici.

I due protagonisti dello show ideato dai fratelli Duffer, infatti, hanno finalmente coronato il loro amore nel finale della Stagione 2 di Stranger Things. Dopo essersi scambiati il fatidico bacio durante il ballo scolastico, infatti, l'estate del 1985 a Hawkins si prospetta un vero e proprio "nido d'amore" per Mike e Undici.

Leggiamo le dichiarazioni dei due interpreti, che non si definiscono imbarazzati in merito alla scena del loro bacio:

"No, non c'è stato niente di imbarazzante in quella scena", hanno replicato i due all'unisono. Wolfhard ha poi sottolineato come tra lui e Bobby Brown ci sia una solida amicizia nella vita reale, un legame stretto sin dai primi giorni sul set della prima stagione girata nel 2016. Essere così vicini ha permesso ai due giovani di entrare e uscire facilmente dai loro personaggi: "Tutto questo è avvenuto grazie ai fratelli Duffer. Hanno reso il set davvero confortevole", ha concluso l'attore di Mike.

L'interprete di Eleven ha poi aggiunto: "Peraltro facciamo questo da tre anni. Siamo a nostro completo agio. Ogni volta è tipo: 'okay, ora torniamo a scuola".

Millie Bobby Brown ha poi parlato meglio del suo personaggio e del rapporto che Undici stringerà con Max, una new entry della Stagione 2:

"La vita di Undici ora è piuttosto normale, per quanto possa definirsi normale una ragazza in possesso di poteri paranormali e cinetici. Sarà fondamentale anche l'amicizia con Max, che diventerà un supporto solido per lei e le mostrerà cosa significa essere una ragazza forte in un gruppo composto di soli maschi".

Stranger Things 3 debutterà a luglio su Netflix: preparatevi, perché non sarà per i deboli di cuore.