Stranger Things 3: cameo a sorpresa nel primo episodio della nuova stagione di Netflix

La terza stagione di Stranger Things è finalmente arrivata su Netfix, dopo due anni di attesa i fan possono ritornare a Hawkins e ritrovare tutti i protagonisti che avevamo lasciato, e non solo.

Durante il primo episodio dal titolo Susy, mi ricevi? vediamo Joyce, la madre di Will interpretata da Winona Ryder, mentre ricorda i momenti felici vissuti in compagnia del fidanzato Bob, purtroppo rimasto vittima di un demogorgone. Per questo motivo l'attore Sean Austin, che ha vestito i panni del personaggio, ha dovuto recarsi nel set della terza stagione per girare nuove scene da inserire nel pilot.

A tal proposito Matt Duffer, co-creatore dello show, ha affermato: "Sean è stato davvero grande e gentile. Ha preso un aereo in un giorno per venire a girare con Winona. Ne avevamo parlato, pensavamo di realizzare semplicemente un flashback mostrando una scena in cui ballavano insieme o qualcosa del genere, ma in realtà sarebbe stato ancora più commovente se ci fosse stato un nuovo momento tra loro. Anche questo era difficile, avere Sean di nuovo sul set per un solo giorno. Lui e Winona sono particolarmente vicini. Questo ha fatto in modo che a tutti mancasse ancora di più."

Per tutte le novità sulla terza stagione di Stranger Things continuate a seguirci su Everyeye.it, dove potete leggere anche la recensione di Stranger Things 3.