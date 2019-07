Stranger Things 3: una canzone potrebbe aver confermato il destino di un personaggio

L'ambientazione anni '80 di Stranger Things consente alla serie di citare una serie di brani musicali molto appropriati per l'epoca, stimolando vecchie emozioni e invitando lo spettatore a connettere la canzone con la narrazione. Una delle canzoni più utilizzate è Should I Stay or Should I Go dei The Clash, molto presente nella prima stagione.

Sono molti i brani musicali citati in Stranger Things 3; tra i più apprezzati della terza stagione c'è la cover di Peter Gabriel di un brano celebre in tutto il mondo, Heroes di David Bowie. La canzone è collocata durante un momento cruciale della stagione, senza dimenticare che non si tratta della prima apparizione della canzone. E potenzialmente è proprio questo brano a stuzzicare i fan sul possibile destino di un personaggio.



Nel finale della terza stagione la canzone passa durante la sequenza in cui tutti i personaggi stanno affrontando la morte di Hopper, con Undici che legge la lettera che le ha scritto il padre adottivo mentre il resto dei protagonisti si saluta per l'ultima volta prima che Joyce e famiglia lasci Hawkins.

Con i nostri eroi che hanno trionfato sui russi e sulle terribili creature del Sottosopra, la canzone sembra dare un tono malinconico mentre la ripetizione della frase 'we could be heroes' (potremmo essere eroi) ha un'accezione molto più trionfante. L'uso di questa canzone può confondere un po' le idee perché la cover di Gabriel è del 2010. La teoria è che la canzone possa essere una conferma del destino dello sceriffo Jim Hopper, ovvero che l'uomo non sia realmente morto.

A questo va aggiunto che nella scena post-credit i russi si riferiscono ad un prigioniero americano quando stanno per sacrificare un carcerato.

La musica è parte preponderante in questa terza stagione, come lo dimostra il momento cult tra Suzie e Dustin, sulle note di Neverending Story; in questo caso sappiamo che inizialmente la scelta del brano era diversa e rivolta verso la canzone degli Ent tratta da Il signore degli anelli.