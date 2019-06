Stranger Things 3: il cast e i fratelli Duffer nelle nuove immagini dietro le quinte!

Netflix ha pubblicato (via E! News) delle nuove immagini dietro le quinte di Stranger Things che ci mostrano il cast e la crew al lavoro sull'attesa terza stagione, in arrivo il mese prossimo.

Le foto, che come sempre vi riportiamo in calce alla notizia, ci mostrano i protagonisti Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Cale McLaughlin, Wynona Ryder, Charlie Heaton, Natalia Dyer insieme ai creatori dello show Ross e Matt Duffer e il produttore esecutivo Shawn Levy.

Come confermato dalle nuove immagini, la terza (e ultima?) stagione di Stranger Things sarà ambientata in estate e vedrà il piccolo gruppetto di Hawkins alle prese con la crescita. I nuovi episodi presenteranno una triplice minaccia: Will Byers riesce ancora a percepire la presenza del Mind Flayer, mentre Billy Hargrove diventa uno dei principali antagonisti. Nel frattempo l'esercito Russo porta avanti degli oscuri esperimenti soprannaturali.

Tra le new entry del cast troviamo Maya Hawke nei panni di Robin, la collega di Steve che abbiamo già visto nel primo trailer ufficiale di Stranger Things. Avrà un ruolo importante anche la giovane Erika, la sorella di Lucas che viene descritta come una Padawan di Dustin.

I nuovi episodi dello show debutteranno su Netflix il prossimo 4 luglio. Qui potete trovare tutti i nuovi dettagli sulla trama di Stranger Things 3.