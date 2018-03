Stranger Things 3: il cast parla della dinamica Joyce/Hopper e di ‘Papà Steve'

Dopo il successo delle sue prime due stagioni,punta ad alzare la posta nella terza, sia con l'introduzione di nuovi personaggi, che col ritorno dei nostri amici di Hawkins, Indiana. Occhio agli spoiler delle stagioni precedenti!

Li ritroveremo tutti mentre si godono l'estate del 1985 - l'anno in cui al cinema c'era in programmazione Ritorno al Futuro. Alla fine della stagione 2 abbiamo visto qualche piccolo accenno riguardo ciò che succederà a personaggi come Joyce Byers (Winona Ryder), lo Sceriffo Jim Hopper (David Harbor) e Steve Harrington (Joe Keery).

Come ricorderete, quando la stagione 2 si è conclusa, il fidanzato di Joyce, Bob Newby (Sean Astin), è rimasto tragicamente ucciso: i Demo-cani lo hanno divorato nel novembre 1984. Circa un mese dopo, si vede Joyce mentre condivide un dolce momento con Hopper. Alcuni hanno ipotizzato che la loro connessione verso la fine della stagione indichi una potenziale storia d'amore e c'è già chi li chiama "Jopper", sulla falsariga de nickname che gli americani usano dare alle coppie celebri come Brangelina (Angelina Jolie e Brad Pitt, quando ancora erano insieme).

Parlando con Variety, David Harbor ha dichiarato di aver sempre voluto vedere Joyce e Hopper insieme in una relazione romantica, ma è certo che le cose diventeranno caotiche se ciò dovesse accadere:

"La cosa interessante è che, se succederà, sarà bello, ma anche un gran disastro!"

Anche Millie Bobby Brown vuole vedere il suo "papà televisivo adottivo" finire con Joyce:

"Lo spero tantissimo!"

Riguardo a Steve, la stagione 2 è stata piuttosto interessante per ciò che riguarda l'arco narrativo dell''ex bullo della scuola: Steve è diventato una specie di fratello maggiore per Dustin Henderson (Gaten Matarazzo); questa dinamica è stata una delle cose più acclamate della stagione. La brillante interpretazione di Joe Keery come "babysitter sconvolto" alla fine della stagione, ha portato i fan a chiamarlo "papà Steve".

Stranger Things 3 giocherà ancora una volta con nuove combinazioni di personaggi e interazioni mai viste prima nelle precedenti due stagioni. Proprio come l'arma segreta della relazione fraterna tra Steve e Dustin, potremmo vedere Steve interagire con altri, magari proprio con Undici - almeno questo è ciò che la Brown spera:

"Mi piacerebbe quella cosa per la stagione 3, che Joe faccia da padre pure a me!"

Stranger Things 3 arriverà verso la fine del 2018 o all'inizio del 2019.