Stranger Things 3: il cast sorprende degli ignari fan al Museo delle Cere! Ecco il filmato

Alcuni fan di Stranger Things hanno vissuto una simpatica esperienza in quel di New York. Durante una normale visita al Museo delle Cere, infatti, i visitatori che hanno provato a scattare una foto insieme alle statue del cast della serie si sono ritrovati in mezzo a uno scherzo dei giovani attori in carne ed ossa.

Millia Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Scappa, Gaten Matarazzo Caleb McLaughlin, Sadie Sink e... Jimmy Fallon, che per l'occasione si è vestito da Barb per rivangare il meme che ha spopolato prima stagione: il conduttore si è anche trovato di fronte ad un fan della serie Netflix che indossava proprio la maglia "Giustizia per Barb!".

Come sempre potete trovare il filmato in calce alla notizia.

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netflix il prossimo 4 luglio e al suo debutto dovrà vedersela con la nuova release di Avengers: Endgame. I nuovi episodi saranno ambientati in estate e mostreranno l'adolescenza dei giovani personaggi che abbiamo imparato ad amare nelle prime due stagioni.

Will sente ancora dentro di sé la minaccia del Mind Flyers mentre l'esercito russo è coinvolto in degli oscuri esperimenti soprannaturali. Infine Billy Hargrove diventerà definitivamente uno dei villain dello show. Cosa vi aspettate dal ritorno di Stranegr Things? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.