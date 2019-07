Stranger Things 3 come la Marvel: presente una scena post-credit

Non c'erano dubbi sul fatto che Marvel avesse fatto scuola sul modo di intendere l'intrattenimento grazie al successo senza precedenti dei film del Marvel Cinematic Universe. Una conferma arriva dai fenomeni di emulazione, l'ultimo dei quali vede protagonista Stranger Things.

La nota serie fantascientifica di Netflix giunta ora alla sua terza stagione (qui il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes) ha infatti inserito, a sorpresa, una scena dopo i titoli di coda dell'ultimo episodio! Una notizia che sicuramente non lascerà indifferenti i fan di Mike, Eleven e soci, e che spingerà tutti gli spettatori a darsi al binge watching selvaggio (ammesso che non lo si stesse già facendo) per giungere il prima possibile alla sequenza in questione.

L'idea della scena post-credit è stata commentata dal produttore esecutivo Shawn Levy: "L'idea di piazzare una scena dopo i titoli di coda in uno show Netflix che spinge le persone ad iniziare subito l'episodio successivo è stata una mossa audace, ma è comunque qualcosa che è stato fatto nel modo che i Duffer ritenevano giusto, è in qualche modo un prologo o un'anticipazione su ciò che verrà dopo".

Stranger Things continua, dunque, e per avere un assaggio di ciò che ci aspetta con la prossima stagione non resta che fiondarci su Netflix e finire il più velocemente possibile tutti gli episodi appena rilasciati sulla piattaforma. Parallelamente, intanto, su Youtube proseguono le avventure del pupazzo Uan in quel di Hawkins.