Stranger Things 3: il commovente omaggio di Millie Bobby Brown a uno dei protagonisti

La terza stagione di Strnger Things ha confermato lo status di serie cult che nel corso degli anni l'original di Netflix è riuscito a costruirsi. Ma in questi ultimi otto episodi oltre ad assistere a una massiccia presenza di citazioni e situazioni divertenti, non sono mancati anche i momenti di forte drammaticità.

Uno di questi momenti riguarda - ricordiamo ulteriormente che saranno presenti spoiler in questo articolo - il tragico finale in cui molti personaggi hanno perso la vita. Tra di loro figura anche Billy Hargrove, l'irruento fratello di Max Mayfield.

All'interno della terza stagione il personaggio interpretato dall'attore Dacre Montgomery fin dalla battute iniziali è diventato succube del potere dello spietato Mind Flyer, proponendosi come uno dei villain principali. Ma durante il finale di stagione, il ragazzo trova la forza per opporsi al mostro, sacrificando la sua vita per proteggere quella di Undici, dopo che la ragazza era riuscita a scavare nei suoi ricordi e a fargli venire in mente i piacevoli momenti trascorsi con la madre.

Per questo motivo l'attrice Millie Bobby Brown ha pubblicato sul proprio profilo instagram una foto che la ritrae insieme a Montgomery, con i due sdraiati e sorridenti sul pavimento durante le riprese della fatidica scena che porta al sacrificio di Billy.

La foto è anche accompagnata da alcune frasi della giovane attrice:

"Una delle mie persone favorite con cui ho avuto il piacere di lavorare. Si è sempre dimostrato gentile nei mie confronti durante le riprese di una delle scene più difficili a cui ho preso parte."

Cosa ne pensate del finale di Stranger Things e del sacrificio di Billy? Non si hanno ancora notizie certe sulla produzione della quarta stagione, ma un messaggio segreto in Stranger Things potrebbe ribaltare completamente il destino di un personaggio che potrebbe dunque ritornare nell'eventuale nuova stagione.