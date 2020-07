Stranger Things 3 conferma il suo strepitoso successo: nomination agli Emmy meritata?

Le nomination agli Emmy 2020 sono state annunciate, e tra le serie candidate anche la terza stagione dell'hit show di Netflix Stranger Things, la cui presenza in lista sta già facendo discutere.

Le nomination degli award show, che si tratti di BAFTA, Emmy, Golden Globe, Oscar o qualsiasi altra competizione/cerimonia di riconoscimento simile, hanno sempre fatto discutere, e questa non è certamente la prima volta che il pubblico risulta diviso su uno o più titoli scelti per l'occasione.

Così l'edizione 2020 degli Emmy Awards si apre con la polemica Stranger Things: la popolare serie tv prodotta da Netflix ha infatti portato a casa una nomination come Miglior Serie Drammatica, assieme ad altre due serie della piattaforma streaming, Ozark e The Crown, lo show di BBC America con Sandra Oh Killing Eve, lo spin-off di Breaking Bad Better Call Saul (AMC), Succession (HBO), The Handmaid's Tale di Hulu e l'altra grande sorpresa, The Mandalorian (Disney+).

Ora però gli spettatori sembrano alquanto divisi in merito, e molti si dicono oltraggiati dalla sua presenza in lista, specialmente quando ad essere escluse sono state serie come Mr. Robot (USA Network) o Euphoria (HBO).

"Ho visto che Stranger Things ha avuto un po' di nomination agli Emmy. Ecco le ragioni per cui non ne meriterebbe nemmeno una".

"Come ha fatto ad essere stata nominato Stranger Things e non Mr. Robot, qualcuno mi dica come è stato possibile".

"Come ha fatto Stranger Things 3 a essere nominato e Euphoria no?".

Potete trovare questi e altri commenti (per fortuna non solo negativi) su Twitter, o anche in parte riportati qui in calce alla notizia.

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con la nomination agli Emmy di Stranger Things 3? Fateci sapere nei commenti.