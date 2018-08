Stranger Things 3: David Harbour e le pazze, strampalate, teorie dei fan!

Parliamo un po' di Stranger Things, dal momento che attualmente e da diversi mesi ormai, si sta girando la terza stagione della serie campione d'ascolti di Netflix.

L'attore che interpreta lo sceriffo Hopper, David Harbour, ha girato un video piuttosto divertente (e interessante), dove risponde ad alcune delle fan theory più strampalate che girano in rete, alcune delle quali ovviamente riguardano le stagioni passate, la prima e la seconda, disponibili entrambe sul servizio di streaming digitale.

Le teorie si sviluppano su una serie di argomenti, tra i quali anche i viaggi nel tempo e le possibili origini del Demogorgone. Harbour è stato cristallino e onesto nelle risposte, che potete comunque vedere anche in video, cliccando sul player. Tornado a noi, una delle supposizioni dei fan è che Joyce e Hopper alla fine finiranno insieme. La risposta di Harbour:

"Ragazzi ascoltate. Anche per me una delle cose più belle sarebbe vederli insieme anche perché io sono un vero sostenitore dei Jopper."

Parliamo poi della teoria secondo la quale il Sottosopra sarebbe... il futuro? È la prima delle teorie che viene esposta nel video e vorrebbe proprio questo scenario. Spiegare cosa prevede la supposizione in questione è talmente contorta come questione, (la cosa involve Will, Undici, il Demogorgone, i viaggi nel tempo e chissà cos'altro), che risulta difficile anche solo tentare di riportarlo per iscritto!

Per il resto date pure un'occhiata al video, molto interessante, che riguarda i diversi argomenti sopracitati. Un'altra delle fan della relazione tra Joyce e lo sceriffo di Hawkins è, come forse saprete, Millie Bobby Brown!