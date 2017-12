Stranger Things 3: David Harbour spera che Hopper e Steve facciano squadra

spera davvero tanto che, nella terza stagione di Stranger Things , ci sia spazio per un team-up tra i personaggi di

David Harbour potrà anche essere molto impegnato con il reboot di Hellboy; tuttavia, ha il tempo di pensare anche al futuro del suo serial di successo, Stranger Things, che vedrà presto una terza stagione.

Il suo ruolo nel serial Netflix è quello dello Sceriffo Jim Hopper , per il quale si è aggiudicato recentemente una nomination ai SAG Awards, come pure il cast del serial nel suo insieme. Parlando con Variety, ecco cosa ha detto l'attore del futuro della serie:

"Non ne ho idea, e comunque, anche se l'avessi, non mi sarebbe permesso parlarne. Perché chissà com'è, sono sempre quello che finisce nei guai. Ma comunque, non mi hanno detto nulla. Penso che ci sarò, comunque, questo è tutto ciò che so."

Ma, quando gli è stato chiesto cosa gli piacerebbe che accadesse nella terza stagione, quali siano i suoi desideri per il personaggio, ecco cosa ha detto:

"Beh, sono stato piuttosto chiaro su questo. Mi piace la dinamica tra Joyce e Hopper, e non credo che abbiamo avuto il tempo di esplorarla come si deve nella seconda stagione. Mi piace davvero molto Ia dinamica tra queste due persone perdute. Mi sembrano come Jack Nicholson e Faye Dunaway in Chinatown, o Indiana Jones e Marion in "I Predatori dell'Arca Perduta". insomma, si odiano e si amano allo stesso tempo. E questa cosa è stata resa magistralmente dai fratelli Duffer, e anche Winona è assolutamente dentro la parte. Ci piace recitare insieme. Mi piacerebbe quindi farne altre, di scene, con lei. E poi mi piacerebbe vedere un team-up tra Hopper e Steve, anche se non credo che succederà, sinceramente."

E ha poi aggiunto:

"Vorrei davvero esplorare più approfonditamente la storia di Hopper. Quando Undici va nella cantina e vede tutti gli scatoloni con le varie scritte: “Hawkins Lab.” “Dad.” “Vietnam.” “New York.” Insomma, ci sono un sacco di cose che potrebbero essere esplorate, compreso il tempo trascorso da Hopper in Vietnam, oppure quando faceva il poliziotto a New York. Però non so quanto riusciremo ad esplorare di questa cosa. E poi c'è tutta la storia della morte di sua figlia. Teoricamente, Sara muore cinque anni prima degli eventi narrati nella nostra storia. Probabilmente, Hopper torna ad Hawkins dopo questo trauma. Inoltre, la sua ex moglie ha ormai una nuova famiglia e un altro bambino. Però ci sono dei segreti che riguardano Sara e la sua morte e forse vedremo qualcosa di questo esplorata, nelle prossime stagioni, anche se non nel modo che tutti si aspettano."

Stranger Things 2 vede un cast formato da Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Noah Schnapp. Quest'anno, al cast principale, si sono aggiunti Sean Astin (The Goonies), Paul Reiser (Aliens), Brett Gelman (Jobs), Dacre Montgomery (Power Rangers), Linnea Berthelsen.