Stranger Things 3, è questo il dettaglio definitivo per decifrare l'evento shock finale?

La serie del momento è senza dubbio l'incredibile Stranger Things 3, annata d'oro per i ragazzi di Hawkins nati dalla mente dei fratelli Duffer e divenuti già fenomeni di massa nella cultura popolare tutta, e in particolar modo dopo il magnifico ed emozionante finale, la serie Netflix sta facendo molto parlare di sé.

Tra il dolore di vedere il gruppo separato, con i Byers pronti a trasferirsi da Hawkins, la morte di Billy che pesa ancora sul cuore di Max e il doloroso saluto dei ragazzi, la domanda che affligge ormai da giorni i fan è una e una soltanto: Jim Hopper è morto davvero o è riuscito a sopravvivere allo scoppio del macchinario sotto lo Starcourt?



La teoria più accreditata (alla quale ci appoggiamo anche noi) è che Jim sia entrato nel portale verso l'Upside Down riuscendo in un altro portale aperto nella regione della Kamchatka, in Russia, dove infatti è ambientata la scena post-credit dove viene menzionato anche un misterioso "americano" e si vede un Demogorgone imprigionato. Il fatto è che non si riusciva finora a capire come Hopper sia riuscito a entrare nel portale, visto il grande dislivello dalla piattaforma in cui si trovava e la zona della fenditura.



Ebbene, grazie a un occhio vigile e attento, un fan ha diffuso in rete il dettaglio definitivo che potete trovare in calce: una semplice scaletta che si vede in una precisa inquadratura del finale, prima che scoppi la macchina. Inoltre Hop guarda più volte verso il portale, come a pensare di salvarsi proprio passando di lì. L'augurio è che ci sia riuscito, ma anche se non fosse ha ricevuto un addio straziante e davvero sentito.



Speriamo che l'annuncio di Stranger Things 4 possa arrivare quanto prima.