Stranger Things: dove eravamo rimasti, in attesa della stagione 3

Il 4 luglio, mentre gli americani sono impegnati nei festeggiamenti per il Giorno dell'indipendenza, il resto del mondo ha qualcos'altro da celebrare: l'arrivo su Netflix della terza stagione di Stranger Things.

Ma, prima di tornare a Hawkins durante i caldi mesi estivi, è bene fare un ripasso di quello che è successo durante le stagioni precedenti.

Partiamo dai mostri.

Se nella prima stagione a destabilizzare le vite dei giovani protagonisti è stato il Demogorgone, nel secondo capitolo il Mind Flayer dà prova di possedere poteri ancora più minacciosi. Noto anche come il mostro delle ombre, questa creatura del sottosopra si impadronisce della mente di Will e una volta avuto il controllo completo anche del suo corpo scatena il caos nella cittadina dell'Indiana. Alla fine grazie ai poteri di Undici tutto si risolve per il meglio, sigillando la creatura nel sottosopra, o almeno così credono i nostri protagonisti, perché in realtà l'ombra minacciosa del Mind Flayer sembra ancora incombere nelle vicinanze della scuola.

A proposito di villain, uno degli attori ha dato alcuni indizi su chi sarà invece il cattivo di Stranger Things 3.

Passiamo invece a una delle protagoniste: Undici, interpretata dalla giovane attrice Millie Bobby Brown.

Durante l'inizio della seconda stagione il suo personaggio vive insieme allo sceriffo interpretato da David Harbour, costretta a rimanere isolata rispetto ai suoi amici. La giovane però riusce a mettersi in contatto con la madre, scoprendo di non essere la sola a essere diversa e a possedere dei poteri speciali. Così dopo una discussione con Hopper, Undici decide di scappare e comincia a cercare notizie sul suo passato e sulla sua vera identità. Durante la fuga fa la conoscenza di altri ragazzi come lei, impegnati a organizzare una vendetta contro gli scienziati che li avevano utilizzati per i loro esperimenti. Ma, quando crede di poter cominciare una nuova vita con persone diverse, la ragazzina scopre che i suoi vecchi amici sono in pericolo e allora decide di ricongiungersi a loro per aiutarli.

Dopo la battaglia vittoriosa contro il Mind Flayer, in cui Undici riesce a chiudere il passaggio del sottosopra, il fatidico bacio tra lei e Mike durante il ballo sembra segnare finalmente l'inizio di una vita più tranquilla.

Anche i ragazzi più grandi Nancy, Jonathan e Steve sono impegnati nella sconfitta delle creature del sottosopra. Durante le loro missioni, Nancy e Jonathan si avvicinano sempre di più, trascorrendo anche una notte insieme, mentre Steve, lasciato dalla sua ragazza, continua a interpretare il ruolo di fratello maggiore con i più piccoli, in particolare incoraggiando e dando consigli a Dustin.

Le difficoltà non riguardano soltanto gli adolescenti ma anche i personaggi adulti. Infatti, se la madre di Will dopo aver finalmente ritrovato suo figlio sembra godersi un po' di pace, grazie anche alla vicinanza con Bob, purtroppo la loro relazione non è destinata a durare a lungo perché durante uno scontro con i demogorgoni l'uomo viene ucciso.

Per quanto riguarda invece il burbero sceriffo Hopper, all'inizio della seconda stagione si prende cura di Undici, comportandosi con lei come un genitore severo. Non mancheranno infatti i litigi tra i due a causa del carattere forte di entrambi. Ma dopo aver superato un altro pericolo insieme, a fine stagione l'uomo decide di adottare la ragazzina, diventando ufficialmente suo padre.

Infine, due sono i personaggi nuovi introdotti nel secondo capitolo e che rivedremo protagonisti anche del terzo. Si tratta dei fratelli Billy e Max, che però non sembrano andare molto d'accordo.

L'adolescente dai lunghi capelli rossi, infatti, si oppone più volte al fratellastro per difendere i suoi nuovi amici, e in un occasione lo addormenta addirittura con un sedativo per evitare che continui a picchiare Steve. Alla fine dell'ultima puntata, inoltre, anche lei ha il suo finale romantico, ballando e baciandosi con Lucas.

Se non siete ancora soddisfatti, sul canale IGTV di Netflix, di cui trovate il link in calce, potete vedere anche un video recap delle due stagioni.

Inoltre, per non perdervi tutte le notizie su Stranger Things Stagione 3, continuate a seguirci sul nostro sito.