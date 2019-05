Stranger Things 3, è estate ad Hawkins nel nuovo trailer

Un nuovo trailer di Stranger Things 3 è arrivato a rendere più sopportabile l'attesa del 4 luglio, data in cui la terza stagione della popolarissima serie Netflix esordirà sulla piattaforma streaming.

La clip ci porta ad Hawkins in piena estate, nella piscina dove la madre di Mike ed alcune sue amiche si godono il sole... E non solo. Quando la bagnina di turno scende dalla propria postazione, infatti, l'attenzione delle signore si desta immediatamente: quale sarà il motivo di tanto interesse?

Lo scopriamo pochi secondi dopo: Bill, lo scontroso fratellastro di Max, esce dalla sua cabina pronto a dare il cambio alla collega. Lo seguiamo giusto il tempo di vederlo riprendere un ragazzino che corre sul bordo piscina, prima che la telecamera si sposti nuovamente sulla mamma di Mike. La signora Wheeler sembra particolarmente presa dal ragazzo e lo squadra dalla testa ai piedi: tra i due, d'altronde, una certa intesa era nata già durante la scorsa stagione, quando Bill si presentò a casa Wheeler alla ricerca di Max.

Per chi non volesse accontentarsi di seguire le avventure di Mike, Undici, Dustin, Lucas, Will e Max su Netflix, Lego ha recentemente annunciato la produzione di un set dedicato alla serie. I Duffer Brothers, intanto, non se la passano benissimo: gli ideatori di Stranger Things dovranno comparire in tribunale per rispondere a delle accuse di plagio.