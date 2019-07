Stranger Things 3: Gaten Matarazzo e Natalia Dyer condividono video del backstage

Il cast di Stranger Things 3 continua a stuzzicare I fan pubblicando sui social diversi video sulla lavorazione della serie. Finn Wolfhard ha condiviso alcune foto di Gaten Matarazzo mentre gioca coi manichini dello Starcourt, seguito a ruota da Millie Bobby Brown. Ora Matarazzo ha condiviso un video in cui scherza con Wolfhard e Joe Keery.

Anche Natalia Dyer ha deciso di mostrare un video con Charlie Heaton che prepara una scena..con un manichino.

Sotto al video pubblicato, Gaten Matarazzo ha scritto:"Sono così felice di poterlo postare ora. Ti mostra com'è il set ogni giorno". Ovviamente lo schiaffo che si vede nel video è del tutto falso.

Joe Keery ha commentato il post con la frase 'lancio lungo!'. Il video postato da Natalia Dyer invece vede il suo fidanzato nella vita reale e sullo schermo, Charlie Heaton, che si diverte proprio con un manichino.



"Non so di cosa tu stia parlando Gaten, siamo sempre stati molto professionali" ha scritto Natalia Dyer in risposta al video di Gaten Matarazzo e in maniera ironica con il filmato buffo di Charlie Heaton.

Strange Things 3 sta conquistando i fan e gli spettatori di tutto il mondo grazie alle avventure sempre più avvincenti di Undici, Mike e gli altri amici del gruppo.

Nel frattempo Millie Bobby Brown ha lanciato la sua #NeverEndingChallenge con un video su Instagram dopo il duetto, già virale, di Dustin con Suzie sulle note del film La storia infinita.