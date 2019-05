Stranger Things 3 ed H&M insieme per una collezione estiva dedicata alla serie Netflix

Si continua a parlare dell'attesissima Stranger Things 3 (qui la nostra analisi del trailer), l'attesissimo ritorno sul Netflix della serie anni '80 creata dai fratelli Duffer e ormai cult, ma questa volta non in relazione a qualche curiosità, perché si parla di moda, di una linea di vestiti dedicata allo show.

Come sappiamo, a differenza delle due stagione precedenti, il terzo ciclo di episodi vedrà Mike, Dustin, Eleven e gli altri alla fine delle scuole medie, nel pieno della stagione estiva, fatta di sole, piscina, lago, libertà, amori e amicizie, mentre ovviamente si pensa anche al futuro da liceali, che vedremo probabilmente nella quarta stagione (semmai ci sarà, ma non dubitiamo). Proprio per il tema estivo, così, Stranger Things ha stretto una partnership con H&M per lanciare un'esclusiva collezione insieme a Billy (Dacre Montgomery).



Anche le linea di vestiti è ovviamente ispirata alla moda anni '80, con tanto di logo o la scritta Hawkins, Inc, per non parlare delle ciabattine da mare bianche con la scritta Stranger Things in un rosso acceso. C'è anche un vestito da donna con fantasia a fiori e un costume a doppio colore, verde e rosa, che è il pezzo della collezione prepotentemente più nostalgico.



Stranger Things 3 tornerà su Netflix il prossimo 4 luglio.