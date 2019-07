Stranger Things 3: le idee dietro i Demogorgoni e il Mind Flayer

I mostri di Stranger Things sono sempre stati uno dei punti forti dello show, ma... Da dove saltano fuori? Ne parlano i creatori e gli sceneggiatori della serie.

Dai Demogorgoni al Mind Flayer, Hawkins è sicuramente stata un palcoscenico perfetto per questi "mostri da film horror". Ma come li percepiscono i loro autori?

Ross Duffer (creatore e showrunner): "Abbiamo sempre visto i Demogorgoni come degli squali (gli squali di Jaws) nella prima stagione. Ma alla fine si trattava di una creatura. Seguiva il sangue. Quello che davvero volevamo fare era aumentare la posta in gioco e creare un qualcosa di senziente. E questa cosa ci spaventava molto più una semplice creatura o un mostro".

Paul Dichter (sceneggiatore): "Quando ci siamo imbattuti nel Mind Flayer cercando nella mitologia di Dungeons & Dragons, è stata davvero una scoperta scioccante".

Ma tra le ispirazioni del Mind Flayer ci sarebbero anche La Cosa di John Carpenter, il dinosauro (?) di Frankenstein, i bruchi e... la pubertà.

Paul Graff (supervisore effetti visivi): "Volevamo fare qualcosa di polposo, con dei denti, umidiccio e pesante. [...] Cosa accadrebbe se il Mind Flayer si reincarnasse in una creatura più simile a un dinosauro, un dinosauro deformato, tipo il dinosauro deformato di Frankenstein? Non è una creatura dal design ben definito. È come se avessero messo insieme i pezzi di altre creature per formare una creatura strana e disgustosa. [...]"

Kate Trefry (sceneggiatrice): "La pubertà è disgustosa. Mettiamocela il più possibile!" e continua "Quando un bruco costruisce la sua crisalide, il suo intero corpo si dissolve in una sostanza gelatinosa, e il suo DNA viene riformulato in quello di un animale del tutto diverso, che è quello che poi ne viene fuori. Il mostro della terza stagione è appiccicoso, disgustoso, pieno di denti, e parecchio strambo proprio per questo motivo. È quello il momento in cui tutti si trasformano in gelatina e noi siamo lì ad aspettare di vedere che forma prenderà alla fine".

