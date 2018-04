Stranger Things 3: Jake Busey e Cary Elwes sono contentissimi di lavorare insieme!

Le due nuove aggiunte al cast della serie campione di Netflix, Stranger Things - gli attori Cary Elwes e Jake Busey, si sono detti assolutamente felici all'idea di lavorare alla terza stagione del serial horror.

Stranger Things 3 ci farà tornare a Hawkins, Indiana, stavolta nell'estate del 1985. Busey ha usato i suoi social per mostrarci una foto di lui ed Elwes insieme, per immortalare il loro primo giorno di lavoro alla serie. Probabilmente qualcuno di voi lo ricorderà: i due attori lavorarono già insieme nel 1995, al film Twister.

Elwes interpreterà il ruolo del Maggiore Kline, come avevamo peraltro già riportato in una notizia di qualche giorno fa, descritto dalla casting call come un personaggio “di bell'aspetto, disinvolto ma anche squallido. Uno di quei politici più interessati alla propria immagine che al benessere dei propri concittadini". Busey invece, sarà il giornalista dell'Hawkins Post, Bruce, "un uomo dalla morale non perfettamente integra e dal malato senso dell'umorismo."

Stranger Things è un serial tv creato dai Fratelli Duffer, esclusiva di Netflix. Questa serie originale è stata un vero e proprio successo quando uscì nel 2016, con la sua prima stagione e adesso la produzione della terza sta per iniziare, ad Atlanta.

Vi daremo ulteriori notizie sul serial Netflix non appena ci arriverà qualche altro aggiornamento da Hawkins.