Stranger Things 3 :le nuove foto si concentrano sui ragazzini di Hawkins

La terza stagione di Stranger Things arriverà su Netflix il prossimo 4 luglio. Per ingannare l'attesa vi mostriamo alcune nuove fotografie che ci mostrano i ragazzini di Hawkins.

Come sappiamo ormai tutti, il terzo capitolo di Stranger Things arriverà sullo schermo del pc (e delle smart tv), a partire dal prossimo 4 luglio. Stavolta cosa terrorizzerà gli abitanti della (non tanto) ridente cittadina di Hawkins, Indiana? Probabilmente, come ci ha mostrato il trailer, non sarà il Demogorgone a fare disastri, ma qualcosa di addirittura peggiore.

Il primo video di presentazione della nuova serie in arrivo ci ha fatto vedere dei cambiamenti sostanziali nelle dinamiche interpersonali dei protagonisti. Vediamo infatti che il gruppo di bambini che ha dato inizio a tutto (Undici, Mike, Will, Dustin e Lucas), non è più tanto "bambino" e iniziano a formarsi le prime coppie (con l'arrivo di Sam), e i primi screzi da adolescenti dividono un po' i nostri moderni Goonies versione horror.

L'ambientazione della terza stagione di Stranger Things non differirà molto da quella che ci ha presentato la seconda season di messa in onda perché gli eventi che vedremo narrati inizieranno subito dopo il ballo al quale i nostri protagonisti hanno partecipato, e quindi le avventure che vivranno saranno datate estate 1985.

Nelle fotografie che vi mostriamo in calce alla notizia è proprio il gruppo dei più giovani che protagonista, con una Jane dai capelli più lunghi e gli altri che fanno tutti parte di quello che, ormai può forse definirsi il suo gruppo di amici. Siete curiosi di vedere cosa ci proporrà la terza stagione di Stranger Things? Diteci tutto nei commenti, qui in calce.