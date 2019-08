Stranger Things 3: Maya Hawke parla del rapporto tra Steve e Robin

Maya Hawke è una delle new entry più acclamate della terza stagione di Stranger Things, disponibile su Netflix a partire dallo scorso 4 luglio. Il suo rapporto con Steve Harrington, interpretato da Joe Keery, ha fatto parlare molto i fan, soprattutto per l'evoluzione che il legame tra i due ragazzi prende nel corso delle puntate.

Steve e Robin iniziano la stagione da colleghi poco inclini alla reciproca amicizia nel corso del lavoro alla gelateria dello Starcourt Mall, il nuovo centro commerciale aperto a Hawkins. I due sono ex compagni di classe e ben presto iniziano una competizione, lanciandosi in una scommessa: Steve avrebbe tentato di abbordare più ragazze possibili alla gelateria mentre Robin teneva il conto di quante di loro si sarebbero rifiutate di uscire con lui.



Tuttavia non appena le vicende bizzarre della serie iniziano ad entrare nel vivo, il rapporto tra i due cambia e diventa molto più conciliante. Le abilità multilingue di Robin sono utili per tradurre il messaggio in codice russo che Dustin intercetta attraverso la sua radio amatoriale. Grazie alla collaborazione con Dustin, Steve e Robin diventano amici, e ad un certo punto pare che possano diventare qualcosa di più. Dopo essere sfuggiti alle grinfie dei russi, Steve confessa di aver iniziato ad ammirare Robin, ammettendo di desiderare che la loro amicizia possa tramutarsi in qualcosa di più romantico. A quel punto Robin svela all'amico di essere lesbica.

Maya Hawke ha raccontato al Wall Street Journal che all'inizio le cose erano ben diverse:"Durante le riprese abbiamo iniziato a sentirci come se lei e Steve non dovessero stare insieme, e che lei fosse gay. Anche quando torno indietro e guardo gli episodi precedenti, sembra proprio la decisione più ovvia di sempre".

Hawke e i fratelli Duffer hanno deciso la sessualità di Robin sono intorno al quarto/quinto episodio:"Si è trattato di una conversazione molto collaborativa e sono molto contenta di come sia andata".

Stranger Things 3 è pieno di citazioni e easter egg mentre i Duffer recentemente hanno svelato tutti i film citati nella terza stagione.