Stranger Things 3: la terza stagione sarà la migliore secondo il cast

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e Noah Schnapp , i giovani membri del cast di Stranger Things hanno partecipato agli MTV Movie & Tv Awards e in questa occasione hanno risposto ad alcune domande sulla prossima stagione e anche sulla possibilità che ce ne siano altre.

Secondo i tre giovani interpreti Stranger Things 3 riuscirà a unire la giocosità del primo capitolo con l'aspetto oscuro che ha dominato invece la seconda parte, così che tutto sarà "più intenso, più grande, più bello, fantastico!".

Accennando poi a Game of Thrones e al fatto che gli stessi attori non considerano l'ultima stagione come la migliore, gli attori di Stranger Things hanno commentato dicendo che l'elevato numero di episodi della serie di HBO ha reso le cose più complicate da gestire, per cui non è possibile fare un paragone tra i due prodotti.

A tal proposito nessuno di loro sa se la prossima sarà l'ultima stagione per lo show, però sono tutti d'accordo nell'affermare che occorrerebbero almeno uno o due capitoli in più per chiudere la storia. Anche se Matarazzo aggiunge che quando il racconto sembra completo è meglio fermarsi, poiché se non c'è nulla da aggiungere, non ha senso continuare.

Gli accenni a un altro paio di stagioni però fanno pensare che ci sia ancora altro materiale per continuare a seguire le avventure del gruppo dei ragazzi di Hawkins, e soprattutto che la terza stagione potrebbe lasciare ancora qualche domanda in sospeso.

Stranger Things 3 sarà distribuita su Netflix a partire dal 4 luglio.