Stranger Things 3: ecco i migliori brani della colonna sonora anni '80!

Nonostante i soliti misteriosi e oscuri avvenimenti, la terza stagione di Stranger Things presenta una soundtrack di brani anni '80 che farà sicuramente comodo ai fan che vogliono godersi un'atmosfera estiva e, ovviamente, nostalgica

Entertainment Weekly ha infatti raccolto una lista dei migliori brani presenti nei nuovi episodi dello show: da artisti come Jim Croce e Patsy Cline fino ad arrivare ai Wham!, Madonna e persino "Weird Al" Jankovich. Ecco la lista completa, tra cui compare anche un brano cantato dal giovane interprete di Dustin, Gaten Matarazzo (per evitare spoiler vi consigliamo di non indagare sulla canzone):

"Never Surrender" - Corey Hart

"Rock This Town" - Stray Cats

"Workin' For A Livin'" - Huey Lewis

"She's Got You" - Patsy Cline

"Open the Door" - Gentleman Afterdark

"Hot Blooded" - Foreigner

"Can't Fight This Feeling" - REO Speedwagon

"(I Just) Died in Your Arms - Cutting Crew

"You Don't Mess Around with Jim" - Jim Croce

"Get Up and Go" - The Go-Gos

"My Bologna" - "Weird Al" Yankovic

"Material Girl" - Madonna

"Cold As Ice" - Foreigner

"Wake Me Up Before You Go.Go" - Wham!

"American Pie" - Don McLean

"Strike Zone" - Loveboy

"Neutron Dance" - The Pointer Sisters

"R.O.C.K. In The U.S.A." - John Mellencamp

"(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher" - Jackie Wilson

"Never Ending Story" - Gaten Matarazzo e Gabriella Pizzolo

"Heroes" - cover di Peter Gabriel

La terza stagione della serie è attualmente disponibile su Netflix. Per saperne di più potete leggere le nostre prime impressioni su Stranger Things 3.