Stranger Things 3: Millie Bobby Brown è spaventata dal finale della serie

Millie Bobby Brown, interprete del celebre personaggio di Undici, durante un'intervista a Digital Spy ha ironizzato su come si concluderà l'intera serie di Stranger Things, affermando di essere molto spaventata.

Le dichiarazioni dell'attrice arrivano dopo quelle di David Harbour sul finale di Stranger Things, che ha definito commovente ed emozionate, senza ovviamente andare nello specifico per non cadere nel rischio di spoiler. A differenza del collega, però, la Brown ha espresso la propria opinione in modo più scanzonato e leggero, affermando di "Conoscere esattamente il finale" e di essere "molto spaventata".

Stranger Things, nel corso degli anni, è diventata la serie TV simbolo del ritorno di moda degli anni '80. Durante la prima stagione abbiamo fatto la conoscenza dei ragazzini protagonisti e dello stesso personaggio di Undici, coinvolti nella misteriosa sparizione di Will e dagli eventi oscuri che ruotano intorno alla fittizia cittadina di Hawkins. La seconda stagione ha introdotto nuovi personaggi e lasciato intendere come fosse ancora lontano la fine della serie. A proposito di ciò, il produttore esecutivo Shawn Levy ha dichiarato di come quasi sicuramente ci sarà una quarta stagione, mentre ci sono buone possibilità di vedere anche una quinta.

Ricordiamo che la serie tornerà su Netflix il prossimo 4 luglio. Per chi non l'avesse ancora visto, questo è l'ultimo trailer di Stranger Things.