Stranger Things 3: il numero di telefono del sesto episodio funziona davvero!

La terza e attesa stagione di Stranger Things è uscita da appena tre giorni e, oltre alla solita valanga di citazioni e easter egg, i fan hanno scoperto una piccola chicca presente nel sesto episodio.

Se vi ricordate, durante la puntata Hopper contatta la "Philadelphia Public Library" per mettere il governo al corrente della cospirazione dell'esercito russo lasciando nel frattempo il numero dell'eccentrico Murray Bauman per essere richiamato.

Ebbene, invece che usare il solito finto prefisso "555" presente in molte produzioni hollywoodiane, gli autori hanno deciso di inserire all'interno della serie un numero vero e proprio (ovviamente con un prefisso dell'Indiana): 618-625-8313.

Se provate a chiamare questo numero dagli Stati Uniti, infatti, potete sentire questo messaggio registrato di Bauman:

"Salve. Avete chiamato la residenza di Murray Bauman. Mamma, se sei tu, per favori metti già e chiamami tra le cinque e le sei del pomeriggio come ti avevo detto. Okay? E se invece è Joyce, Joyce, grazie per aver chiamato. Stavo cercando di contattarti. Ho un aggiornamento. Riguarda - beh, probabilmente è meglio se ne parliamo di persona, non sono notizie buone né cattive ma è qualcosa. E se invece è qualcuno che non sia mia madre o Boyce, beh, credete di essere intelligenti per aver trovato il mio numero, vero? Bene, ecco una notizia per voi. Non siete intelligenti. Non siete speciali. Siete semplicemente alcuni dei tanti tanti piagnucoloni che chiamano qui, e la cosa più vicina di me che otterrete sarà questo messaggio pre-registrato. Quindi, al beep, fatemi un favore. Buttate già e non chiamate mai più. Siete dei parassiti. Grazie, e buona giornata."

Purtroppo dall'Italia il numero non è raggiungibile, ma in calce alla notizia potete trovare la registrazione della chiamata fatta da un fan della serie Netflix. Insomma, una simpatica trovata in perfetto stile Bauman.

