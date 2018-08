Stranger Things 3: la nuova stagione si prenderà diversi rischi, parola di Sceriffo Hopper

L'attore David Harbour, che interpreta il ruolo del fan favourite Sceriffo Hopper in Stranger Things, ci racconta qualcosa sullo sviluppo della stagione entrante della serie soprannaturale Netflix, che arriverà in streaming nell'estate 2019.

Stranger Things tornerà con la terza stagione nel 2019 e durante un’intervista con The Hollywood Reporter sulla sua nomination agli Emmy, David Harbour ha dato qualche piccola anticipazione su cosa succederà:

"Mi piace troppo lavorare a Stranger Things, è la cosa che preferisco. Certo, questo succede perché adoro recitare ma farlo con a disposizione questo materiale, con questo gruppo di persone è straordinario. Le sceneggiature sono davvero grandi quest’anno e i nostri personaggi prenderanno tutti nuove direzioni. Saremo tutti un po’ fuori dalla nostra zona di tranquillità. Vorrei potervi dire qualcosa sulla stagione, ma per me è qualcosa di davvero troppo grande. Ad esempio, avete trovato la scorsa stagione più dark? C’erano certamente elementi che facevano paura, ma c’era anche molto divertimento, molta gioia e molta ilarità, con Steve versione “padre” e i ragazzini vestiti da Ghostbusters. Prendendo anche solo la mia storyline per esempio, è divertente vedere lo sceriffo Hopper che adotta Undici. È legittimo membro della società adesso, entra ufficialmente a far parte del mondo di Hawkins, e lui, finalmente, è padre. Sta crescendo una figlia adolescente, con tutto ciò che comporta. Quindi, penso che possa essere piuttosto divertente vedere come la gestisce."