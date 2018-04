Stranger Things 3: nuovi personaggi si aggiungono al cast dell'attesa stagione tre!

La terza stagione di Stranger Things inizierà la produzione molto presto e, naturalmente, oltre ai personaggi che già conosciamo, molti altri si stanno aggiungendo al cast della season 3 dello show Netflix.

Uno dei volti nuovi che vedremo è quello di Cary Elwes; lui sarà una guest star della serie, e apparirà nei panni del Maggiore Kline, secondo quanto riportato da Deadline. Il personaggio è descritto come "bello, disinvolto e piuttosto viscido", il classico politico anni '80, insomma, più preoccupato della sua immagine che della gente della piccola città che governa."

Inoltre, vedremo anche Jake Busey in Stranger Things 3, visto recentemente come guest star in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Il suo ruolo sarà quello di Bruce, un giornalista dell'Hawkins Post, dotato di una morale discutibile e un malato senso dell'umorismo.

Elwes è meglio conosciuto per il ruolo di Westley in Princess Bride. I suoi crediti televisivi includono ruoli ricorrenti in X-Files e Psych, oltre a qualche puntata di The Art of More di Crackle. Busey, si è invece visto in From Dusk Till Dawn: The Series.

La produzione della stagione 3, composta di otto episodi, di Stranger Things, inizierà il mese prossimo.