Stranger Things 3: parliamo di amori e di, già... "Papà Steve"! Siete curiosi?

Ladi Netflix inizierà la produzione questo mese e il produttore esecutivo Shawn Levy ha condiviso nuovi dettagli su ciò che i fan potranno aspettarsi quando la serie tornerà, durante un'intervista rilasciata sul red carpet a The Hollywood Reporter. Occhio alle anticipazioni!

Parlando prima di un panel al PaleyFest, Levy ha dichiarato che Mike e Undici continueranno il loro "rapporto", iniziato alla fine della seconda stagione. Tuttavia, Levy ha anche accennato ad una certa "instabilità" nelle giovani relazioni, che sarà esplorata nella terza stagione:

"Mike and Undici vanno forte, questa è una relazione che continua, e lo stesso succederà tra Mad Max e Lucas. Ma insomma, stiamo comunque parlando di ragazzini di 13 o 14 anni, quindi insomma, bisogna rendersi conto di cosa significhi il romanticismo in quella fase della vita. Non può mai essere una relazione semplice e stabile, e, di conseguenza, c'è divertimento ad osservare quel tipo di instabilità."

Nella seconda stagione, Steve Harrington ha assunto un ruolo che potremmo definire quasi genitoriale, in particolare nei confronti di Dustin, dato che ha effettivamente "fatto da babysitter" ai giovani eroi dello show durante gli eventi caotici della seconda stagione. I fan della dinamica tra i due saranno lieti di sapere che Levy promette una terza stagione caratterizzata da "Papà Steve":

"Vedremo sicuramente qualcosa in più di Steve Harrington nella terza stagione, e vi dirò solo che non abbandoneremo la "magia di papà Steve". Non voglio dire altro, ma sento letteralmente che ci siamo incamminati in un sentiero pieno di pepite d'oro presentando la dinamica papà Steve."

I dettagli ufficiali della trama per la terza stagione di Stranger Things sono ancora sotto stretto riserbo, tuttavia, Shawn Levy ha rivelato che la terza stagione si svolgerà un anno dopo gli eventi narrati nella seconda stagione, e cioè durante l'estate del 1985.

Siete curiosi di vedere la terza stagione di Stranger Things? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!