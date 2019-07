Stranger Things 3: i personaggi di Steve e Robin parlano del loro particolare umorismo

In una delle prime clip di Stranger Things pubblicate da Netflix, avevamo fatto la conoscenza di un nuovo personaggio, Robin, impegnata in un simpatico siparietto con Steve all'interno della gelateria Scoops Ahoy. I due attori, in un'intervista a The Wrap, hanno parlato del particolare umorismo slapstick che caratterizza il loro rapporto.

All'interno del video era presente anche il personaggio di Dustin (Gaten Matarazzo), che andava a formare così un particolare trio comico insieme a Joe Keery (Steve) e Maya Hawke (Robin).

Ecco le parole dell'attrice a proposito di tale umorismo che sarà al centro delle avventure che riguarderanno i tre personaggi all'interno della gelateria del centro commerciale di Hawkins, luogo che, come mostrato dai trailer, sembra essere uno dei più importanti della nuova stagione:

"Mi sento così fortunata. Mi ritrovo catapultata in mezzo a una pila di persone che si dirigerà in massa al centro commerciale. Ci siamo divertiti molto insieme. Abbiamo riso tanto e molte delle nostre scene sono davvero divertenti. Penso sia uno degli umorismi slapstick più divertenti che si vedranno in questa stagione."

Keery, infine, si è mostrato particolarmente entusiasta per quel che riguarda l'amicizia tra Steve e Dustin, e di come in questa nuova stagione i personaggi di Robin ed Erica, la sorella minore di Lucas, si uniranno alle loro avventure all'interno del centro commerciale.

La terza stagione uscirà dopodomani, 4 luglio, e per l'occasione il canale televisivo Italia 1 ha celebrato Stranger Things con una programmazione dedicata ad alcuni cult degli anni '80. Mentre per gli amanti dei numeri è presente già una percentuale di Stranger Things su Rotten Tomatoes, il popolare sito che si occupa di aggregare le recensioni.