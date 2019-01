Stranger Things 3: primo poster e data di uscita della nuova stagione!

Pochi minuti fa Netflix ha annunciato la data di uscita della terza stagione di Stranger Things, celebre serie televisiva del servizio di streaming on demand.

Dai fuochi d'artificio per la celebrazione del primo dell'anno dovremo aspettare - per lo meno negli Stati Uniti - quelli del Giorno dell'Indipendenza, quando il prossimo 4 luglio debutteranno sulla piattaforma i nuovi episodi della fortunata serie tv. Ad accompagnare l'ufficialità della notizia, Netflix ha pubblicato online anche un primo poster, nel quale forse non a caso spiccano i fuochi d'artificio.

In calce all'articolo, come sempre, potete trovare sia il poster che un breve video teaser in cui viene annunciata la data d'uscita.

Recentemente il regista e produttore esecutivo Shawn Levy ha confermato che la terza stagione avrà un tono più “dark” rispetto alle precedenti, promettendo comunque quelle dosi di sentimentalismo ed umorismo che hanno fatto la fortuna della serie nelle prime due stagioni. Al contrario, parlando al The Tonight Show, Finn Wolfhard ha sottolineato quanto sia importante per gli autori l’aspetto sentimentale, raccontando che la serie sarà ambientata “in un’estate piena d’amore del 1985”.

Nel cast di Stranger Things 3 torneranno ovviamente Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Millie Bobby Brown (Eleven), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Cara Buono (Karen Wheeler), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Dacre Montgomery (Billy), Sadie Sink (Max), Jake Busey (Bruce), e Cary Elwes (sindaco Kline).