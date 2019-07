Stranger Things 3: il profilo instagram di un attore confermerebbe una teoria?

La terza stagione di Stranger Things è disponibile dallo scorso quattro luglio all'interno della piattaforma streaming di Netflix, ma in molti hanno già completato la visione di tutti e otto gli episodi arrivando a conoscere, dunque, un evento importante accaduto durante il finale.

Ci stiamo riferendo naturalmente alla tragica dipartita dello sceriffo Hopper. Una morte, comunque, avvolta in parte nel mistero a causa del mancato ritrovamento del cadavere e della scena post-credit di Stranger Things che mostra un soldato russo a cui viene ordinato di risparmiare 'l'americano'.

Il pubblico ha speculato molto su questa scena ipotizzando che l'americano citato dai russi in realtà sia effettivamente Hopper, ipotesi rafforzata anche dalla teoria dei fan sul finale che vede la presenza della canzone Heroes, utilizzata durante la prima stagione e che faceva da sottofondo musicale alla scena in cui veniva mostrato un falso cadavere di Will.

A dare ulteriore speranza a questo teoria ci ha pensato inoltre lo stesso attore David Harbour che recentemente ha cambiato spesso la propria immagine profilo su instagram. Da questi cambi d'immagine è stato possibile finora ricavare il numero 6186, ovvero la parte iniziale del numero di telefono di Murray Bauman il paranoico investigatore privato di Stranger Things il cui numero completo è 618-625-8313. Il dettaglio interessante è che chiamando questo numero è possibile ascoltare un messaggio dello stesso Murray che invita Joyce (Winona Ryder) a contattarlo.

Ecco il messaggio telefonico:

"Salve. Avete chiamato la residenza di Murray Bauman. Mamma, se sei tu, per favori metti già e chiamami tra le cinque e le sei del pomeriggio come ti avevo detto. Okay? E se invece è Joyce, Joyce, grazie per aver chiamato. Stavo cercando di contattarti. Ho un aggiornamento. Riguarda - beh, probabilmente è meglio se ne parliamo di persona, non sono notizie buone né cattive ma è qualcosa. E se invece è qualcuno che non sia mia madre o Boyce, beh, credete di essere intelligenti per aver trovato il mio numero, vero?Bene, ecco una notizia per voi. Non siete intelligenti. Non siete speciali. Siete semplicemente alcuni dei tanti tanti piagnucoloni che chiamano qui, e la cosa più vicina di me che otterrete sarà questo messaggio pre-registrato. Quindi, al beep, fatemi un favore. Buttate già e non chiamate mai più. Siete dei parassiti. Grazie, e buona giornata"

Unendo i due indizi, ovvero i cambi d'immagine di Harbour che stanno portando alla rivelazione del numero di telefono e il messaggio di Bauman, è possibile dedurre che quest'ultimo sia a conoscenza di informazioni su Hopper e che quindi lo sceriffo sia in realtà ancora vivo?

