Stranger Things 3: i protagonisti hanno sperimentato il labirinto della loro serie!

Quattro dei ragazzi protagonisti della serie tv Stranger Things sono andati alla Halloween Horror Night organizzata dagli Universal Sudios di Hollywood.

Dal momento che quest'anno gli Universal Studios losangelini, l'Universal Resort di Orlando e gli Studios di Singapore hanno deciso di dedicare un'attrazione delle Halloween Horror Nights a Stranger Things - che tornerà su Netflix il prossimo anno - Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink e Priah Ferguson hanno potuto provare in anteprima il labirinto e le reazioni che hanno avuto sono simpaticissime. Potete godervele nel video che vedete nel player.

Non sappiamo ancora se l'anno prossimo gli Universal Studios torneranno nuovamente a proporre questa attrazione perché tutto dipenderà da come verrà accolta dai fan; tuttavia chi ha la possibilità di andarci quest'anno di certo non mancherà di divertirsi.

La terza stagione di Stranger Things ricomincerà da dove avevamo lasciato la seconda, nell'estate del 1985. Ci saranno tanti riferimenti alla cultura pop di quell'epoca come al solito e... chissà quali altri mostri porteranno sul piccolo schermo i fratelli Duffer! Per adesso guardiamo il video con i simpatici protagonisti della serie che si divertono nel labirinto.