Stranger Things 3 farà fuori uno dei protagonisti principali della serie?

Mentre Millie Bobby Brown si dice già da ora spaventata per il futuro finale di Stranger Things, torniamo a parlare più nello specifico dell'attesissima terza stagione dell'amata serie Netflix creata dai fratelli Duffer, per l'esattezza sul possibile addio a uno dei personaggi principali dello show.

In realtà è più una speculazione legata a diversi fattori, come spiega anche Digital Spy, ma ecco la soluzione: Stranger Things 3 potrebbe essere l'ultima stagione di Mike. Il perché è legato soprattutto all'esponenziale presenza di Finn Wolfhard in diversi progetti Hollywoodiani, da Ghostbusters 3 al nuovo film della Amblin, The Turning, senza contare tutti quelli non ancora annunciati, il che potrebbe ridurre drasticamente la sua disponibilità.



Detto questo, la sua presenza da protagonista nella serie si è ridotta molto rispetto alla prima stagione già negli otto episodi della seconda, dove ha perso un po' quel ruolo di leader che lo aveva contraddistinto agli inizi. La serie è diventata molto più corale e, forse, nella terza stagione avrà il coraggio di eliminare uno dei suoi grandi protagonisti, non per forza uccidendolo, è questo potrebbe essere il Mike di Finn Wolfhard.



Ovviamente è una speculazione e non c'è nulla di ufficiale, ma secondo voi sarebbe possibile la morte di Mike in Stranger Things 3? La serie tornerà comunque su Netflix il prossimo 4 luglio.