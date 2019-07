Stranger Things 3 riporta in auge il look Magnum P.I. in tempo per l'estate

Stranger Things non ha mai nascosto l'intenzione di fare dell'effetto nostalgia il proprio punto di forza: la serie Netflix è infarcita di riferimenti ai cult cinematografici e televisivi che hanno reso iconici gli anni a cavallo tra gli '80 e i '90, dall'estetica alla trama, passando per le musiche e i giovanissimi protagonisti.

Questa terza stagione aggiunge un ulteriore tassello a questo puzzle dallo spiccato gusto vintage: stiamo parlando del look di Jim Hopper, che richiama in maniera evidente quello del Thomas Magnum interpretato da Tom Selleck in Magnum, P.I.

La camicia hawaiiana fieramente sfoggiata da David Harbour in Stranger Things 3 non è passata inosservata agli occhi dei fan e della critica, e tutti si stanno chiedendo se non sia il caso di rispolverare le vecchie glorie dai motivi floreali per rilanciare quella che potrebbe diventare la moda di quest'estate 2019: gli anni '80, d'altronde, hanno sempre il loro fascino.

Camicia hawaiiana o meno, comunque, il destino di Hopper è tutto da definire: dato per morto durante il finale di stagione, sembrerebbe invece poter essere miracolosamente sopravvissuto all'esplosione del macchinario russo. Chi ha sicuramente detto addio alla serie è invece Billy: il fratellastro di Mike ha fatto finalmente pace con il suo passato e si è sacrificato per salvare Hawkins.