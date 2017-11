Stranger Things 3: rivedremo il personaggio di Kali nella prossima stagione?

Stranger Things è online con la sua seconda stagione su, ma i fan che l'hanno vista già si chiedono cosa potremo vedere nella terza stagione della serie. E alcune domande circondano il personaggio di

Attenzione possibile Spoiler

Un personaggio controverso, quello di Kali, interpretato da Linnea Berthelsen. Nel Capitolo 7, intitolato "The Lost Sister", Undici cerca di localizzare la ragazza che ha visto nei ricordi di sua madre, Terry, mentre gli altri protagonisti, a Hawkins, se la vedono con i Democani.

L'episodio in sé, deviando completamente dalla storyline di Stranger Things, anche visualmente, serve da spiegazione ad alcuni avvenimenti della vita di Undici, estranei anche alla ragazzina stessa e dunque, nonostante il criticismo di molti, la presenza di 008, Kali, è importante per capire cosa sia effettivamente successo nei laboratori Hawkins. "Otto" è in grado di creare illusioni nella mente delle persone e l'ultima volta che la vediamo in Stranger Things 2 è mentre scappa dalla polizia.

Perciò ci si chiede se sapremo qualcosa di più di lei nella terza stagione della serie Netflix. Parlando al Vulture Festival LA (via Deadline), il co-creatore della serie, Matt Duffer, ha detto:

"Beh, a me sembrerebbe strano non concludere in nessun modo a storyline di Kali. Le possibilità che lei torni secondo, me, sono molto alte."

Per quanto riguarda, nello specifico, lo sviluppo della terza stagione e i progressi in tal senso, Ross Duffer ha aggiunto:

"Siamo all'inizio del lavoro sulla terza stagione, stiamo cercando di capire cosa fare. In realtà non dovrei nemmeno dirlo, insomma, ci stiamo lavorando ok, ma è presto, lo stiamo facendo un po' per divertimento, il lavoro ufficiale ancora non è iniziato. Faremo l'annuncio ufficiale quando questo succederà."

Non è un segreto che i fratelli Duffer vogliano portare avanti Stranger Things per almeno quattro stagioni, dunque non è una sorpresa immaginare che il lavoro sia iniziato, seppure in fase embrionale.

Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima e con la seconda stagione della serie.