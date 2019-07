Stranger Things 3: riviviamo i migliori momenti tra Joyce e Hopper

Nonostante le recenticritiche di Evan Rachel Wood a Hopper, il personaggio interpretato da David Harbour rimane uno dei più amati di Stranger Things e in questa terza stagione il rapporto tra lo sceriffo di Hawkins e Joyce diventa uno degli elementi centrali della storia.

Non c'è solo il sottosopra tra gli argomenti preponderanti della serie. Il rapporto tra i due personaggi, infatti, rappresenta più di una semplice affinità. Si conoscono fin da quando erano bambini ed entrambi nel corso della storia hanno dovuto superare molte difficoltà non solo per salvare la città dalle cospirazioni governative, ma anche per difendere Will, Undici e tutto il gruppo dei ragazzini.

Dopo i tragici eventi finali mostrati nell'ultimo episodio della stagione, il portale Tv Guide ha selezionato alcuni tra i migliori momenti che hanno avuto come protagonisti i personaggi interpretati da David Harbour e Winona Ryder durante tutta la serie

Scopriamo insieme quali sono:

Un amico fidato - Stagione 1, episodio 4

Quando Hopper deve andare da Joyce per mostrarle un cadavere che potrebbe essere quello di Will, mostra tutto il suo lato sensibile. E lo fa decidendo di rimanere a dormire in macchina per stare vicino all'amica.

"Avevi ragione" - Stagione 1, episodio 5

Hopper si fida di quello che dice Joyce quando la donna non si fida di quello che le viene detto. Così lo sceriffo indaga e ammette che lei aveva sempre avuto ragione.

Viaggio nel sottosopra - Stagione 1, episodio 8

Joyce e Hopper si recano nel sottosopra per andare a cercare Will. Gli eventi drammatici che seguono la scena dimostrano ulteriormente il forte sentimento che lega l'uomo alla famiglia Byers.

Entrambi genitori - Stagione 2, episodio 1

All'inizio della seconda stagione Hopper torna nuovamente a fare da figura paterna. Quando lui e Joyce portano Will a fare una visita, l'uomo offre il proprio supporto dicendo: "Se qualcosa dovesse andare storto chiamami".

Come ai vecchi tempi - Stagione 2, episodio 2

I due sono seduti al tavolo della cucina di casa Byers. Ricordano insieme i vecchi tempi di quando erano adolescenti.

Salvare Hopper - Stagione 2, episodio 5

Hopper si trova intrappolato nel tunnel del Mind Flyer. Ma ad aiutarlo all'ultimo momento arrivano Joyce e Bob, con il personaggio interpretato da Winona Ryder che stringe affettuosamente il suo amico.

La morte di Bob - Stagione 2, episodio 9

Ci troviamo durante il finale della seconda stagione. I bambini possono finalmente vivere momenti più spensierati, mentre Joyce, triste per la scomparsa di Bob, riceve un abbraccio consolatorio da parte dell'amico.

Consigli tra genitori - Stagione 3, episodio 1

Hopper è ormai a tutti gli effetti il padre adottivo di Undici. Ma la relazione sentimentale della ragazza con Will manda in crisi lo sceriffo che così si reca da Joyce per chiedere consigli. Hopper chiede inoltre a Joyce di cenare insieme, ma la donna momentaneamente rifiuta.

Questa è casa tua - Stagione 3, episodio 3

Fallita la cena del precedente episodio, Hopper e Joyce sono all'interno di una struttura governativa abbandonata. Lo sceriffo rivela all'amica che è a conoscenza della sua intenzione di voler lasciare la città e cerca così di rassicurarla dicendo: "Voglio che tu possa capire che questa può ancora essere la tua casa".

I due detective - Stagione 3, episodio 4

In questo episodio Hopper e Joyce collaborano nel tentativo di cercare di scoprire cosa si cela dietro l'ultima cospirazione che riguarda Hawkins. Joyce scopre alcuni indizi fondamentali che riguardano anche l'amico. L'uomo, così, le chiede di lavorare con lui in polizia, ma Joyce risponde "Dovrei guardarti in faccia ogni giorno? Preferisco di no".

L'appuntamento - Stagione 3, episodio 8

Eccoci arrivati al fatidico finale. I due stanno parlando serenamente mentre sono in procinto di dover salvare il mondo. Così Joyce suggerisce a Hopper che se dovessero sopravvivere al drammatico evento, allora dovrebbero festeggiare con una cena. Purtroppo sappiamo tutti com'è andata a finire.

Questi erano alcuni tra i migliori momenti che hanno vissuto insieme Hopper e Joyce. Voi quale preferite? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Stranger Things è arrivato all'interno della piattaforma streaming lo scorso 4 luglio e la terza stagione ha già superato tutti i record.